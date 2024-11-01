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Bayrampaşa'da yokuştan kayan İSTAÇ aracı 8 araca çarptı: 5 yaralı

İstanbul'da İSTAÇ aracı yokuşta geriye kaydı, 8 araca çarptı. 5 kişinin yaralandığı kaza sonrası olay yerine ekipler sevk edildi.

Güncel
  • 01.11.2024 10:31
  • Giriş: 01.11.2024 10:31
  • Güncelleme: 01.11.2024 10:36
Kaynak: İHA
Bayrampaşa'da yokuştan kayan İSTAÇ aracı 8 araca çarptı: 5 yaralı
Fotoğraf: İHA

İstanbul Bayrampaşa’da yokuştan kayan İSTAÇ aracı 8 araca çarptı. Kaza sonrası 5 kişi yaralandı.

Şehir parkı caddesi üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSTAÇ aracı, yokuş yukarı çıktığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu geri doğru kayarak 8 araca zarar verdi.

5 kişinin yaralandığı kaza sonrası olay yerine ekipler sevk edildi.

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