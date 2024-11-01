Bayrampaşa'da yokuştan kayan İSTAÇ aracı 8 araca çarptı: 5 yaralı
İstanbul'da İSTAÇ aracı yokuşta geriye kaydı, 8 araca çarptı. 5 kişinin yaralandığı kaza sonrası olay yerine ekipler sevk edildi.
Kaynak: İHA
İstanbul Bayrampaşa’da yokuştan kayan İSTAÇ aracı 8 araca çarptı. Kaza sonrası 5 kişi yaralandı.
Şehir parkı caddesi üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSTAÇ aracı, yokuş yukarı çıktığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu geri doğru kayarak 8 araca zarar verdi.
5 kişinin yaralandığı kaza sonrası olay yerine ekipler sevk edildi.