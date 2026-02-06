Bayrampaşa Meclisi'nde "Balkanlar'da İftar" tartışması

HABER MERKEZİ

Bayrampaşa Belediyesi, CHP’li Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun tutuklanmasıyla AKP’ye geçti.

Bayrampaşa Belediyesi Şubat Ayı Olağan İlçe Meclisi’nde, AKP Grubunun düzenlediği ve meclis gündemine getirdiği “Balkanlar’da İftar” programı CHP Grubu’nun tepkisine neden oldu. AKP Grubunun teklifine göre, 5 ülke ve 6 farklı şehirde iftar programı yapılacağı ve iftar programlarının bütçesinin hayırseverler tarafından karşılanacağı belirtildi.

Konuyla ilgili mecliste söz alan Bayrampaşa Meclisi CHP Gruğ Başkanvekili Av. Burak Türkkan şöyle konuştu:

“Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak programa katılmayacağımızın öncelikle altını çizelim. Belediyemiz tarafından geçmişte AKP döneminde ‘Balkanlar’da Ramazan’ programları ve Avrupa’nın farklı ülkelerinde kültürel ziyaretler gerçekleştirilmiş, bu programlara her partiden meclis üyeleri katılım sağlamıştır.

Bugün önümüze gelen gündem maddesinde de, Balkanlar’ın 6 farklı şehrinde birer günlük iftar programı programlarına katılacak belediye başkanvekili, meclis üyeleri, memurlar ve belediye personeline harcırah ödenmesi yetkisi talep edilmektedir.

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar göz önüne alındığında, vatandaşlarımızın temel geçim sıkıntılarıyla mücadele ettiği, yerel yönetimlere ise tasarruf tedbirlerinin dayatıldığı bir dönemde, belediyelerin zorunlu olmayan yurtdışı harcamaları konusunda daha dikkatli ve ölçülü davranması gerektiği kanaatindeyiz.

Ramazan ayının manevi değerine ve Balkanlar ile kurulan tarihsel bağlara saygımız saklıdır.

Ancak bu saygının, kamu kaynaklarının kullanımında tutarlılık ve öncelik ilkeleriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.”