Bayrampaşa operasyonu: Hasan Mutlu dahil 39 kişi hakkında tutuklama talebi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 48 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gözaltındakiler, bugün yapılan sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Saat 20.00'de aralarında Hasan Mutlu'nun da olduğu 39 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Tutuklamaları istenenler arasında MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Yasin Sönmez ile Bayrampaşa ilçe üyesi Emin Sönmez de yer aldı.

6 kişi hakkında ise adli kontrol istendi.

Ayrıntılar gelecek...

ÖZGÜR ÇELİK: TEK BİR SOMUT DELİL YOK

Yerine kayyum atanan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bugün akşam saatlerinde adliye önünde yaptığı açıklamada, "Bu operasyon Bayrampaşa Belediyesi'ne çökme operasyonudur. 31 Mart'ta sandıkta kaybettikleri belediyeyi yargı eliyle geri almaya çalışıyorlar. Gözaltına alınmalarını gerektirecek tek bir suç unsuru yok. Hiçbir ihale usulsüzlüğü söz konusu değil. Belediye Başkanımız Sayıştay tarafından denetlenmiş yetmemiş kendini içerden denetlendirmiş. Neden bir çökme operasyonu diyorum; Meclis üyeleri haftalardır tehdit ediliyor, uzun süredir operasyonun altyapısı oluşturuluyor. Bayrampaşa halkı bir karar verdi. Yargıyla operasyon yapılıyor ama belediyeye hileli yöntemlerle çökmeye çalışıyorlar. Birazdan sevk işlemi gerçekleşecek. Hakimlere sesleniyorum, kıymetli hakimler bu bir yargı operasyonudur. Hiçbir yargı mensubu bu sürece ortak olmamalı" dedi.

Çelik, "Belediye meclis üyeleri Whatsapp mesajları üzerinden Kurtlar Vadisi editleri üzerinden ölümle tehdit edilmiştir. Bunlar ifadelerle tutanak altına alındı" ifadelerini kullandı.