Bayrampaşa operasyonu: Hasan Mutlu'nun dahil olduğu 26 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 48'den aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da yer aldığı 26 kişi tutuklandı.

Gözaltındakiler, bugün (16 Eylül Salı) yapılan sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Saat 20.00'de aralarında Hasan Mutlu'nun da olduğu 39 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Tutuklamaları istenenler arasında MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Yasin Sönmez ile Bayrampaşa ilçe üyesi Emin Sönmez de yer aldı.

6 kişi hakkında ise adli kontrol istendi.

Adliyeye sevk edilen 45 kişiden 36'sının sulh ceza hakimliğindeki işlemleri ise saat 23.30'da tamamlandı.

Kalan 9 kişinin adliyedeki işlemleri ise gece yarısından sonra 01.00 sularında gerçekleşti.

Buna göre Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da dahil olduğu 26 kişi tutuklandı.

19 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

CHP'DEN İLK TEPKİ: HALKIMIZIN İRADESİ BİZİMLEDİR

Kararın ardından açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Bayrampaşa halkı bizimledir. Halkımızın iradesi bizimledir" dedi.

Çelik şunları söyledi:

"Türkiye siyasi tarihinin en utanç verici dönemini yaşıyoruz. Hasan Mutlu, 30 yıl aradan sonra Bayrampaşa Belediyesini kazanma ve AKP’ye geçmezsen zindana atarız tehditlerine boyun eğmeme suçlarından dolayı tutuklandı. Bayrampaşa halkı bizimledir. Halkımızın iradesi bizimledir. Toplumun ortak vicdanı bizimledir. Son seçimleri kaybeden, bir sonraki seçimleri de kaybedeceği kesin olan azınlık iktidarının zulmüne karşı tüm gücümüzle direnmeye devam edeceğiz. Biz bu mücadeleyi mutlaka kazanacağız."

"TEK BİR SOMUT DELİL YOK"

Çelik, bugün akşam saatlerinde adliye önünde yaptığı açıklamada da şunları ifade etmişti:

"Bu operasyon Bayrampaşa Belediyesi'ne çökme operasyonudur. 31 Mart'ta sandıkta kaybettikleri belediyeyi yargı eliyle geri almaya çalışıyorlar. Gözaltına alınmalarını gerektirecek tek bir suç unsuru yok. Hiçbir ihale usulsüzlüğü söz konusu değil. Belediye Başkanımız Sayıştay tarafından denetlenmiş yetmemiş kendini içerden denetlendirmiş. Neden bir çökme operasyonu diyorum; Meclis üyeleri haftalardır tehdit ediliyor, uzun süredir operasyonun altyapısı oluşturuluyor. Bayrampaşa halkı bir karar verdi. Yargıyla operasyon yapılıyor ama belediyeye hileli yöntemlerle çökmeye çalışıyorlar. Birazdan sevk işlemi gerçekleşecek. Hakimlere sesleniyorum, kıymetli hakimler bu bir yargı operasyonudur. Hiçbir yargı mensubu bu sürece ortak olmamalı."

Çelik, "Belediye meclis üyeleri Whatsapp mesajları üzerinden Kurtlar Vadisi editleri üzerinden ölümle tehdit edilmiştir. Bunlar ifadelerle tutanak altına alındı" demişti.