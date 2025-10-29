Bayrampaşa’da 29 Ekim töreninde protesto: AKP’li Başkanvekili’ne sırtlarını döndüler

Başkanvekili seçimi tekrarlanan Bayrampaşa'da CHP'liler ve yurttaşlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde AKP'li Başkanvekili İbrahim Akın'ı protesto etti.

Akın anıta çelenk bırakacağı sırada CHP’li meclis üyeleri ve yurttaşlar, sırtlarını dönerek protesto etti.

Resmi törenin ardından CHP Bayrampaşa İlçe Başkanlığı, üzerinde “Egemenlik Milletindir” yazılı çelengi anıta sundu.

Törenin ardından konuşan İlçe Başkanı Alican Çam "Atatürk’e saygımızı koruyarak, cumhuriyet değerlerine zarar veren zihniyete karşı arkamızı dönerek sessiz bir protesto gerçekleştirdik. Bizim tepkimiz bir kişiye değil, Bayrampaşa halkının iradesine çöken anlayışa karşıdır. Bizim duruşumuz Atatürk’e, laikliğe, demokrasiye ve halkın egemenliğine olan inancımızın ifadesidir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Yaklaşık 30 yıl sonra CHP'ye Bayrampaşa'yı kazandıran Hasan Mutlu, 16 Eylül günü tutuklanmıştı.

Tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yerine Belediye Meclisi’nde 21 Eylül günü başkanvekili seçimi yapılmıştı.

Gergin geçen seçimlerin ardından kuradan CHP'nin adayı İbrahim Kahraman belediye başkanı olmuştu.

Ancak İstanbul 8. İdare Mahkemesi, CHP’nin kazandığı Bayrampaşa Belediye Başkanvekilliği seçimlerinin yürütmesini durdurdu.

Yenilenen seçimlerde belediye yönetimi AKP'ye geçti.