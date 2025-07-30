Bayrampaşa’da boş binada çıkan yangın iki binaya sirayet etti

Bayrampaşa’da kentsel dönüşüm amacıyla boşaltılan binadan çıkan yangın yanındaki iki binaya sıçradı. Kısa süreli panik yaşanırken, yangında hasar alan binalar havadan görüntülendi.



Yangın 17.00 sıralarında Bayrampaşa Yıldırım Mahallesinde bulunan bir metruk binada çıktı. Bilinmeyen bir sebepten çıkan yangın kısa sürede büyüyerek, bitişiğindeki iki binaya sıçradı.

Yangının çıktığını görenler, durumu 112 Acil Servise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenliği sağlarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Kısa sürede söndürülen yangında iki binanın çatı kısımlarında hasar oluştuğu görüldü. Yangının çıktığı bina ve iki binanın son hali havadan drone ile görüntülendi.

Yangının çıkış sebebini yapılacak incelemenin ardından belli olacak.