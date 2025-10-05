Bayrampaşa’da “İradeye saygı yürüyüşü” düzenlendi

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun ve CHP’li meclis üyelerinin tutuklanmasını protesto etmek için “İradeye saygı yürüyüşü” yapıldı. Yürüyüşün ardından Hasan Mutlu’nun Silivri’den gönderdiği mesaj okundu. Mutlu, “Rantçıların, kul hakkı yiyenlerin, sahtekarların tehdit ve tacizleriyle karşı karşıya kaldık ancak biz gücümüzü sizlerden alıyorduk. Asla korkmadık, taviz vermedik. Şimdi Silivri’de, tek kişilik küçük hücremde sizleri özlüyorum ancak asla korkmadık, korkmayacağız. Bir gün mutlaka karanlıklar aydınlığa dönecektir. Bayrampaşa’mıza sahip çıkın” ifadelerini kullandı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile CHP’li meclis üyelerinin tutuklanmasına yönelik tepkiler sürüyor. Bayrampaşalı yurttaşlar ve CHP’liler, KİPTAŞ Günışığı Konutları önünden başlayarak Bayrampaşa Belediyesi önüne kadar “İradeye saygı yürüyüşü” yaptı.

“Hakk’ın ve halkın dediği olur” yazılı pankart açılan yürüyüşte “Hak, hukuk, adalet” ve “Mutlu gelecek” sloganları atıldı. Yürüyüşe CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı Alican Çam, Bayrampaşa Belediye Başkanvekili İbrahim Kahraman ile Hasan Mutlu’nun eşi Safiye Mutlu ve çocukları da katıldı.

KAHRAMAN: ÇÖKMEK İSTEDİKLERİ İSTANBUL HALKININ İRADESİDİR

Belediye önünde yürüyüşün sona ermesinin ardından açıklama yapan İbrahim Kahraman, şunları söyledi:

“CHP belediyelerine yönelik yapılan çökme operasyonunu Bayrampaşa olarak büyük bir direnişle boşa çıkardık. Direnişimiz, Silivri zindanlarındaki arkadaşlarımız ve belediye başkanlarımız serbest bırakılana kadar devam edecektir. Buradan tüm halkımıza haykırıyorum. Bayrampaşa halkının iradesi gasp edilemeyecektir. Bayrampaşa halkının iradesinin gasp edilmesine karşı yürütülen bu büyük direnişe destek olan tüm yurttaşlarımızı yürekten kutluyorum ve direnişe davet ediyorum. Aslında çökülmek istenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bayrampaşa Belediyesi veya CHP’li belediyeler değil; Bayrampaşa halkının ve İstanbul halkının iradesidir. Aslında çökmek istedikleri demokrasidir, özgürlüğümüzdür ve çocuklarımızın geleceğidir. Bayrampaşa halkının buna müsaade etmeyeceğine yürekten inanıyorum. Yaşasın Bayrampaşa, yaşasın Bayrampaşa halkının özgür iradesi.”

MUTLU: NİCE HİZMETLERİ 15 AYA SIĞDIRDIK

Alican Çam, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nden Hasan Mutlu’nun gönderdiği mektubu okudu. Mutlu, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili komşularım, dostlarım, yol arkadaşlarım, kıymetli Bayrampaşalılar; sizlerin teveccühü ve helal oylarınızla aldığımız belediye başkanlığı görevimizi sosyal belediyecilik anlayışıyla sizlere söz verdiğimiz gibi halkın olanı halka kazandırmak, adil ve şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla sizlerle birlikte yaşanabilir bir Bayrampaşa oluşturabilmek için yürüttük. Sizlerin desteğiyle 15 ay içerisinde çok yol katettik. 1 aşevi, 4 kreş, 2 lojistik merkez, 2 taziye evi, 5 sosyal tesis, bitirmek üzere olduğumuz tanzim satış noktası ve çalışmalarını tamamladığımız öğretmenler lokaliyle mahalle hizmet seferberlikleri kapsamında parklar, yollar, kaldırımlar, oyun alanları, evde bakım hizmetleri, 2 adet pati park ve daha nice hizmetleri 15 aya sığdırdık. Okullarımıza, camilerimize, amatör spor kulüplerimize büyük destekler verdik.

“KARANLIKLAR AYDINLIĞA DÖNECEK”

Tek amacımız vardı. Sizlere verdiğimiz sözün arkasında durabilmek; mutlu, yaşanabilir bir Bayrampaşa oluşturmak. Bu hizmetleri yaparken rantçıların, kul hakkı yiyenlerin, sahtekarların tehdit ve tacizleriyle karşı karşıya kaldık ancak biz gücümüzü sizlerden alıyorduk. Asla korkmadık, taviz vermedik. Bu rantçıların, sahtekarların iftiralarıyla Ekrem Başkanımızın, diğer belediye başkanlarımızın ve çalışma arkadaşlarımızın da maruz kaldığı gibi biz de arkadaşlarımızla birlikte bir şafak operasyonuyla gözaltına alındık. Her türlü delil ve belgeyi sunduğumuz hâlde yüzümüze bakılmadı ve tutuklu yargılanmamıza karar verildi. Şimdi Silivri’de, tek kişilik küçük hücremde sizleri özlüyorum ancak asla korkmadık, korkmayacağız. Bir gün mutlaka karanlıklar aydınlığa dönecektir. Bayrampaşa’mıza sahip çıkın. Silivri zindanlarından hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum.”