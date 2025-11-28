Bayrampaşa’da ters yöne giren otobüs ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde dönüşün yasak olduğu yerden manevra yapan bir otobüs ters yöne girerek otomobille çarpıştı. Kazada otobüs şoförü ile otomobildeki iki kişi yaralandı; ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken bölgede trafik bir süre aksadı.
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde ters yöne giren otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Şemsi Paşa Caddesi'nde dönüşün yasak olduğu yerden dönmeye çalışırken ters yöne giren otobüsle karşı şeritten gelen otomobil çarpıştı.
Kazada otobüs şoförü ile otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri trafik güvenliğini sağlarken sağlık ve itfaiye ekipleri yaralılara müdahalede bulundu.
Hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından bölgede trafik akışı normale döndü.