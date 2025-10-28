Bayrampaşalılardan AKP’nin tartışmalı başkanvekiline protesto

HABER MERKEZİ

Bayrampaşa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için düzenlenen Kaymakamlık Çelenk Töreni’nde, AKP’nin tartışmalı Başkanvekili İbrahim Akın protesto edildi.

İlçede bugün 29 Ekim nedeniyle Kaymakamlık Çelenk Töreni düzenlendi. Törende, İlçe Kaymakamı ve Garnizon Komutanı’nın Atatürk Anıtı’na çelenklerini sunmasının ardından AKP’nin Başkanvekili İbrahim Akın anons edildi.

Akın, isminin okunmasının ardından çelenk ile birlikte Atatürk Anıtı'na doğru yürümeye başladı. O sırada CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı ve Meclis Üyeleri başta olmak üzere törene katılan Bayrampaşalı yurttaşlar Akın’a sırtını dönerek tören düzenini bozmadan sessizce protesto etti.

Akın ise herhangi bir tepki veya açıklama yapmadan yerine geri döndü. Törenin ardından CHP İlçe Başkanlığı, üzerinde “Egemenlik Milletindir” yazılı çelengi anıta sundu.

"TEPKİMİZ BAYRAMPAŞA HALKININ İRADESİNE ÇÖKEN ANLAYIŞA"

Törenin ardından yapılan konuşmada, İlçe Başkanı Alican Çam şu ifadelere yer verdi:

"Ne yazık ki bu anlamlı günde, Cumhuriyetin yılmaz savunucularından Hasan Mutlu Başkanımız, haksız ve hukuksuz bir biçimde tutuklandığı için aramızda fiziksel olarak bulunamıyor.

Ancak biliyoruz ki onun yüreği, inancı ve mücadelesi bizimle birlikte, tam da burada, Atatürk’ün huzurundadır. Cumhuriyetimizin temel ilkelerini aşındıran bir anlayışın temsilcilerinin aynı alanda yer almasını doğru bulmadık.

Bu nedenle, Atatürk’e saygımızı koruyarak, Cumhuriyet değerlerine zarar veren zihniyete karşı arkamızı dönerek sessiz bir protesto gerçekleştirdik. Bizim tepkimiz; bir kişiye değil, Bayrampaşa halkının iradesine çöken anlayışa karşıdır. Bizim duruşumuz; Atatürk’e, laikliğe, demokrasiye ve halkın egemenliğine olan inancımızın ifadesidir."

Konuşmanın ardından yurttaşlar "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganları attı.