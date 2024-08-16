Bazı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkan Yardımcısı Muhammet Ahmet Tokdemir atandı.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına ise Coşkun Yılmaz getirildi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NA ATAMA

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda açık bulunan başmüfettişliğe Bünyamin Kırbıyık, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine Osman Yıldız atandı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine ise Bekir Karacabey ve Yener Yıldırım'ın atanması uygun görüldü.