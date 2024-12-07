Bazı bakanlık, resmi kurum ve kuruluşlardaki görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü’nün farklı kademelerindeki görevden alma ve atama kararları AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imazsı ile Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bilir, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Artvin İl Müdürü Şentürk Ağırbaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Vakıflar Genel Müdürlüğü Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Zekeriya Şentürk ve Orman Genel Müdürlüğü Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal ile Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak görevden alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü’ne Nevim Öz, Ardahan İl Müdürlüğü’ne Mahmut Çetinkaya, Çanakkale İl Müdürlüğü’ne Ali Ömüt, Karaman İl Müdürlüğü’ne Seval Yılmaz, Niğde İl Müdürlüğü’ne Hilal Ünal, Rize İl Müdürlüğü’ne Selim Köze, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda açık bulunan Çalışma Genel Müdür Yardımcılığı’na Emin Türker, Çalışma Genel Müdür Yardımcılığı’na Suat Dede, Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı’na Serkan Çömen, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na Rıdvan Türkseven, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’ na, Gözde Şahin, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne Hüseyin Keskin, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda açık bulunan Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne, Niyazi Gül atandı.