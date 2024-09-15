Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bazı BUDO seferleri iptal oldu

Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden 6'sı, kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.

Güncel
  • 15.09.2024 15:50
  • Giriş: 15.09.2024 15:50
  • Güncelleme: 15.09.2024 15:52
Kaynak: AA
Bazı BUDO seferleri iptal oldu
Fotoğraf: AA

İstanbul Bursa arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinin 6'sı iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 15.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 16.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 17.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'nun saat 14.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamadı.

BirGün'e Abone Ol