Bazı gerçek ve tüzel kişilerin mal varlıkları "terörün finansmanı" kapsamında donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplere istinaden" bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan "Malvarlığının Dondurulması Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden PKK/KCK bağlantılı 7 gerçek kişi ile 5 tüzel kişinin, IŞİD ve El Kaide bağlantılı 22 gerçek kişinin, FETÖ/PDY bağlantılı 1 gerçek kişi ile 9 tüzel kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.