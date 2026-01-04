Bazı il ve ilçelerde eğitime kar engeli

Bazı il ve ilçelerde eğitime kar nedeniyle ara verildi. 5 Ocak Pazartesi günü kar tatili ilan edilen yerler şöyle:

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Türkoğlu ve Pazarcık ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın taşımalı eğitime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Onikişubat, Türkoğlu ve Pazarcık ilçelerinde 5 Ocak Pazartesi günü taşımalı eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın 7 ilçesinin kırsal mahallelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle bazı tedbirler alındığı belirtildi. Tedbirler kapsamında 7 ilçe kırsalındaki mahallelerde eğitime ara verildiği duyurulan açıklamada, "Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü, Siverek, Viranşehir, Hilvan ve Bozova ilçelerimizin kırsal mahallelerinde eğitime 5 Ocak Pazartesi bir gün ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Van

Van'ın Çatak ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle pazartesi günü (yarın) eğitime ara verildi. Çatak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde 5 Ocak 2026 günü eğitime ara verildiği belirtildi. Bu arada Çatak-Van kara yolu da 5 gün önce inen çığ nedeniyle kapandı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yol, tek yönlü ulaşıma açıldı. Ancak acil öncelikli araçların dışındaki diğer araçların geçişlerine izin verilmiyor.