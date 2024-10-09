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Bazı ilçelere yapılan Hakim ve Cumhuriyet Savcısı atamaları Resmi Gazete’de

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığı tarafından Adli yargı hakimi ve Cumhuriyet savcısı adaylarının atamalarına ilişkin karar  Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığı tarafından Adli yargı hakimi ve Cumhuriyet savcısı adaylarının atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.Resmi Gazete’de yayımlandı.

Güncel
  • 09.10.2024 01:04
  • Giriş: 09.10.2024 01:04
  • Güncelleme: 09.10.2024 01:07
Kaynak: ANKA
Bazı ilçelere yapılan Hakim ve Cumhuriyet Savcısı atamaları Resmi Gazete’de
AA

Adli yargı hakimi ve Cumhuriyet savcısı adaylarının, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca 08.10.2024 tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre, atanmalarına ilişkin karar Cumhurbaşkanılığı İmzası ile Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna Göre: Kürşat Boyvat Sinop Ayancık ilçesi Hakimliği’ne, Nihan Özden Şırnak Beytüşebap ilçesi Hakimliği’ne ve Ebru Kilit Bingöl Keği ilçesi Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

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