Bazı iller için sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde bugün, Balıkesir'in kuzey ve batısı ile Çanakkale'nin iç kesimlerinde, Bursa ve Yalova çevrelerinde ise yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Trakya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca yarın sabah saatlerinden itibaren Balıkesir'in kuzeyi ve batısı ile Çanakkale'nin iç kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı, öğle saatlerinden itibaren ise Bursa ve Yalova çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Öte yandan, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde fırtınamsı rüzgar, yer yer 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.