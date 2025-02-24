Bazı illerde eğitime ara verildi

Etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle bazı illerde 25 Şubat 2024 Salı günü bazı kentlerin tamamında, bazılarında ise bazı ilçelerde eğitime ara verildi. Bazı illerde hamile, engelli ve kalp yetmezliği ile kronik hastalıkları olan kamu personellerinin idari izinli sayılacağı bildirildi.

ARTVİN

Meteoroloji İl Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Artvin'de etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk havanın 25 Şubat Salı günü de devam etmesi beklenirken, Artvin Valiliği eğitim öğretime 1 gün daha ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Salı günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, kreş, ilkokul, ortaokul, lise, halk eğitim kursları, gündüz eğitim veren Kur'an kursları, rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar) eğitim öğretime verilen aranın 1 gün süreyle uzatıldığı belirtildi. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunan personel ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.

GİRESUN

Giresun'da, kar yağışı nedeniyle yarın eğitim öğretime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yaşanan yoğun kar yağışı ve don ile buzlanma tehlikesine istinaden ulaşımda aksamalar yaşanmaması için Giresun genelinde 25 Şubat Salı günü tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında gaziler, engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacakları kaydedildi.

KASTAMONU

Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 ilçede tüm eğitim kurumlarında, 2 ilçede ise taşımalı eğitime yarın ara verildi. Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanmanın kent genelinde etkili olduğu bildirildi. Bu nedenle Devrekani, Doğanyurt, Küre, İnebolu, Ağlı, Hanönü, Bozkurt, Şenpazar ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, Taşköprü ve Cide ilçesinde ise taşımalı eğitime 25 Şubat Salı günü ara verildiği bildirildi.

ORDU

Ordu Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (okullar, halk eğitim merkezi kursları, özel öğretim kursları, Kur’an kursları, rehabilitasyon merkezleri, kreşler) 25 Şubat Salı günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, hamile ve engelli kamu görevlileri ile 0-6 yaş çocuğu olup kamuda çalışan annelerin de (karla mücadele tedbirleri kapsamında yürütülen ‘güvenlik, sağlık, karla mücadele’ birimleri dışındaki kurumlarda çalışanlar) aynı gün idari izinli sayılacakları ifade edildi.

SAMSUN

Samsun Valisi Orhan Tavlı, olumsuz hava şartları nedeniyle 25 Şubat Salı günü de il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Vali Orhan Tavlı yaptığı açıklamada, "Samsunlu hemşehrilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve velilerimiz, ilimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceği değerlendirildiğinden tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki; Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim-öğretime 25 Şubat Salı günü 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamileler, engelliler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler de 1 gün idari izinli sayılacaktır" dedi.

SİNOP

Sinop’ta, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kent genelindeki kar yağışı ve buzlanmanın etkisini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada bu kapsamda, önleyici tedbir olarak il merkezi ile Gerze, Erfelek, Boyabat, Ayancık, Türkeli ve Dikmen ilçelerindeki tüm okullarda, Saraydüzü ve Durağan ilçelerinde ise taşımalı eğitime 25 Şubat Salı günü ara verildiği aktarıldı. Öte yandan Sinop Üniversitesi tarafından kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı birimlerde yarın eğitime ara verildiği de bildirildi. Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, kentteki olumsuz hava koşullarının yarın da devam etmesinin beklendiği vurgulandı. Açıklamada, bu kapsamda üniversite yönetimince alınan kararla il merkezi, Gerze, Ayancık, Boyabat, Durağan ve Türkeli birimlerinde eğitim öğretime yarın ara verildiği aktarıldı.

TRABZON

Trabzon'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre don ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25 Şubat'ta il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

VAN

Van'da olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgiler doğrultusunda Van'da etkili olan kar yağışı, aşırı soğuk, buzlanma ve sis kaynaklı ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı 25 Şubat 2025 Salı günü (yarın) ilimiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir (RAM ve rehabilitasyon merkezleri dahil). Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. Çocuğu kreşe ve anaokuluna gidip kamuda çalışan anneler de izinli sayılacaktır (0-6 yaş çocuğu olup kamuda çalışan anneler idari izinlidir)" denildi.

ZONGULDAK

Zonguldak Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitime 25 Şubat Salı günü 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik tahminler doğrultusunda vatandaşların güvenliği için tedbir alındığı belirtildi. Bu kapsamda resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel kreşler, gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri kapalı olacak. Ayrıca hizmet içi eğitim ve e-sınav merkezlerindeki tüm faaliyetler de ertelendi. Açıklamada kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personelin durumlarının ilgili birimlerce değerlendirileceği belirtilirken, malul, engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Yetkililer, buzlanma riskine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Öte yandan, Karadeniz Ereğli ilçesinde kar nedeniyle ulaşıma kapanan 2 köy yolunu açmak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.