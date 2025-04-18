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Bazı kalemlerin ithalatında birim gümrük kıymeti yeniden belirlendi

Keçe uçlu veya diğer gözenek uçlu yazı ve işaret kalemlerinin ithalatında uygulanan gözetim bedeli, adet başına 0,28 dolardan 0,22 dolara indirildi. Bilyeli kalemler için 0,30 dolarlık birim gümrük kıymeti ise geçerliliğini koruyor.

Güncel
  • 18.04.2025 09:16
  • Giriş: 18.04.2025 09:16
  • Güncelleme: 18.04.2025 09:25
Kaynak: AA
Bazı kalemlerin ithalatında birim gümrük kıymeti yeniden belirlendi
Fotoğraf: AA

Keçe uçlu veya diğer gözenek uçlu yazı ve işaret kalemleri olarak tanımlanan eşyanın ithalatında adet başına 0,22 dolar gözetim uygulanmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, daha önce adet başına 0,28 dolar ithalatta gözetim uygulanan keçe uçlu veya diğer gözenek uçlu yazı ve işaret kalemlerinin birim gümrük kıymeti 0,22 dolara indirildi.

Bilyeli kalemlerde ise adet başına 0,30 dolar birim gümrük kıymeti uygulanmaya devam edilecek.

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