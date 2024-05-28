Bazı kamu iktisadi teşebbüslerinde kadro ile pozisyon iptali ve ihdası yapıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, bazı kamu iktisadi girişimlerinde kadro ile pozisyon iptali ve ihdası yapıldı.

Güncel 28.05.2024 10:30 Giriş: 28.05.2024 10:30

Güncelleme: 28.05.2024 10:35 Kaynak: ANKA

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Fotoğraf: ANKA