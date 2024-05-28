Bazı kamu iktisadi teşebbüslerinde kadro ile pozisyon iptali ve ihdası yapıldı
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, bazı kamu iktisadi girişimlerinde kadro ile pozisyon iptali ve ihdası yapıldı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla bazı kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklıklarında kadro ve pozisyon iptali ve ihdasları yapıldı.
Tayyip eRdoğan'ın imzaladığı bazı kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi’nde bazı kadrolar ile pozisyonlar iptal ve ihdas edildi, bazılarında değişiklik yapıldı.