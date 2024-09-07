Bazı kamu kurumlarına atamalar Resmi Gazete'de

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeliklerine, İbrahim Acarlı (Yargıtay), Ahmet Hüsrev Vural (Danıştay), Prof. Dr. Mahmut Koca (Ceza Hukuku), Prof. Dr. Engin Saygın (İdare Hukuku), Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu (Anayasa Hukuku), avukat Veli Küçük (Türkiye Barolar Birliği), Hayrettin Kurt (Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu İkinci Başkanı), İsmail Kurul (Devlet Denetleme Kurulu üyesi) ve Hakan Öztatar (Adalet Bakanlığı) seçildi.

Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Alper Özkan görevinden alındı.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı disiplin amirleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’ de yayımlanan kararla, İçişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği'nde yer alan “Merkez teşkilatı” kısmının “personel Genel Müdürlüğü” bölümünün birinci satırı “Personel Genel Müdürlüğü” ve “Bakan” şeklinde değiştirilmesine karar verildi.

Buna göre; yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla yürülüğe giren yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütecek.