“Bazı Kötü Alışkanlıkların Politik Tarihi” izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor

Ara Sahne ve Mundial Yapım ortaklığıyla hazırlanan, Ed Edwards imzalı “Bazı Kötü Alışkanlıkların Politik Tarihi” (The Political History of Smack and Crack) adlı tiyatro oyunu, Türkiye’deki ilk gösterimlerine başlıyor.

Yönetmenliğini Uğur Uzunel’in üstlendiği oyunda, Gözde Mutluer ve Canberk Gültekin rol alıyor.

Oyun, 1981 İngiltere’sinin toplumsal ayaklanmalar ve devlet baskısıyla sarsılan atmosferini sahneye taşıyor. Hikâyenin kahramanları Neil (Canberk Gültekin) ve Mandy (Gözde Mutluer), “bazı kötü alışkanlıkların” batağında hayatta kalmaya çalışırken bir yandan da bu çıkışsızlığa karşı birbirlerinden güç alıyor.

İzleyicinin içini acıtan bir gerçekliği kahkahalarla birleştiren oyun, madde bağımlılığını kişisel tercih, zaaf ya da ahlaki bir çöküş olarak okumaktansa, doğrudan politik bir mesele olarak ele alıyor. Kaybolan bir kuşağın hikâyesini anlatırken arkasındaki politik sorumluları da teşhir ediyor.

6 Mart 2026'da Kadıköy Boa Sahne’de ilk gösterimini yaparak seyirciyle buluşacak oyun, “yıllara yayılan bir aşk ve çelik gökdelenler uğruna feda edilen iyi çocukların hikâyesi” olarak tanımlanıyor.

Oyunun sahneleneceği diğer tarihler şöyle:

16 Mart Pazartesi 20.30 Claphall

24 Mart Salı 20.30 Claphall

27 Mart Cuma 20.30 Pax Sahne

Biletler biletinial.com adresinden satın alınabiliyor.