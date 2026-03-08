“Bazı Kötü Alışkanlıkların Politik Tarihi” oyunu ilk gösterimini yaptı

Ara Sahne ve Mundial Yapım ortaklığıyla hazırlanan, Ed Edwards imzalı “Bazı Kötü Alışkanlıkların Politik Tarihi” (The Political History of Smack and Crack) adlı tiyatro oyunu, Türkiye’deki ilk gösterimlerini gerçekleştirdi.

Yönetmenliğini Uğur Uzunel’in üstlendiği, Gözde Mutluer ve Canberk Gültekin başrollerini paylaştığı oyun, 6 Mart Cuma akşamı Kadıköy Boa Sahne’de ilk kez sahnelendi ve izleyicinin büyük beğenisini topladı.

Canberk Gültekin ve Gözde Mutluer’in performansları oyun bitiminde dakikalarca alkışlanırken yapım ekibi de tam kadro sahneye gelerek izleyiciyi selamladı.

“Bazı Kötü Alışkanlıkların Politik Tarihi” 16 Mart Pazartesi ve 24 Mart Salı saat 20.30’da Claphall’da, 27 Mart Cuma ise saat 20.30’da Pax Sahne’de tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.

Biletler, biletinial.com adresinden satın alınabiliyor.

OYUNUN KONUSU

Oyun, 1981 İngiltere’sinin toplumsal ayaklanmalar ve devlet baskısıyla sarsılan atmosferini sahneye taşıyor. Hikâyenin kahramanları Neil (Canberk Gültekin) ve Mandy (Gözde Mutluer), “bazı kötü alışkanlıkların” batağında hayatta kalmaya çalışırken bir yandan da bu çıkışsızlığa karşı birbirlerinden güç alıyor.

İzleyicinin içini acıtan bir gerçekliği kahkahalarla birleştiren oyun, madde bağımlılığını kişisel tercih, zaaf ya da ahlaki bir çöküş olarak okumaktansa, doğrudan politik bir mesele olarak ele alıyor. Kaybolan bir kuşağın hikâyesini anlatırken arkasındaki politik sorumluları da teşhir ediyor.

KÜNYE

Yazan: Ed Edwards

Yöneten: Uğur Uzunel

Çeviren: Zeynep Anacan

Oyuncular: Gözde Mutluer, Canberk Gültekin

Yapımcılar: Necati Gizer, Serhat Barış

Yardımcı Yönetmenler: İris Gürçay, Derya Sönmez, Doğan Üstünyavuz

Hareket Tasarım: İlyas Odman

Müzik - Ses: Utku Güçoğlu

Dekor - Kostüm Tasarımı: Polat Canpolat

Işık Tasarımı: Eren Uğurhan

Afiş Tasarım: Serhat Barış

Reji Asistanı: Fatima Kocaoğlu

Afiş Fotoğrafı: Deniz Gaflen

Fotoğraflar: DemoLab

Organizasyon: Burçin Turna