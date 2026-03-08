“Bazı Kötü Alışkanlıkların Politik Tarihi” oyunu ilk gösterimini yaptı
Uğur Uzunel’in yönetip Gözde Mutluer ve Canberk Gültekin’in rol aldığı “Bazı Kötü Alışkanlıkların Politik Tarihi” 6 Mart’ta Kadıköy Boa Sahne’de izleyiciyle buluştu. Madde bağımlılığını kişisel tercih, zaaf ya da ahlaki bir çöküş olarak okumaktansa doğrudan politik bir mesele olarak ele alan tiyatro oyununun gösterimleri 16, 24 ve 27 Mart’taki performanslarla devam edecek.
Ara Sahne ve Mundial Yapım ortaklığıyla hazırlanan, Ed Edwards imzalı “Bazı Kötü Alışkanlıkların Politik Tarihi” (The Political History of Smack and Crack) adlı tiyatro oyunu, Türkiye’deki ilk gösterimlerini gerçekleştirdi.
Yönetmenliğini Uğur Uzunel’in üstlendiği, Gözde Mutluer ve Canberk Gültekin başrollerini paylaştığı oyun, 6 Mart Cuma akşamı Kadıköy Boa Sahne’de ilk kez sahnelendi ve izleyicinin büyük beğenisini topladı.
Canberk Gültekin ve Gözde Mutluer’in performansları oyun bitiminde dakikalarca alkışlanırken yapım ekibi de tam kadro sahneye gelerek izleyiciyi selamladı.
“Bazı Kötü Alışkanlıkların Politik Tarihi” 16 Mart Pazartesi ve 24 Mart Salı saat 20.30’da Claphall’da, 27 Mart Cuma ise saat 20.30’da Pax Sahne’de tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.
Biletler, biletinial.com adresinden satın alınabiliyor.
OYUNUN KONUSU
Oyun, 1981 İngiltere’sinin toplumsal ayaklanmalar ve devlet baskısıyla sarsılan atmosferini sahneye taşıyor. Hikâyenin kahramanları Neil (Canberk Gültekin) ve Mandy (Gözde Mutluer), “bazı kötü alışkanlıkların” batağında hayatta kalmaya çalışırken bir yandan da bu çıkışsızlığa karşı birbirlerinden güç alıyor.
İzleyicinin içini acıtan bir gerçekliği kahkahalarla birleştiren oyun, madde bağımlılığını kişisel tercih, zaaf ya da ahlaki bir çöküş olarak okumaktansa, doğrudan politik bir mesele olarak ele alıyor. Kaybolan bir kuşağın hikâyesini anlatırken arkasındaki politik sorumluları da teşhir ediyor.
KÜNYE
Yazan: Ed Edwards
Yöneten: Uğur Uzunel
Çeviren: Zeynep Anacan
Oyuncular: Gözde Mutluer, Canberk Gültekin
Yapımcılar: Necati Gizer, Serhat Barış
Yardımcı Yönetmenler: İris Gürçay, Derya Sönmez, Doğan Üstünyavuz
Hareket Tasarım: İlyas Odman
Müzik - Ses: Utku Güçoğlu
Dekor - Kostüm Tasarımı: Polat Canpolat
Işık Tasarımı: Eren Uğurhan
Afiş Tasarım: Serhat Barış
Reji Asistanı: Fatima Kocaoğlu
Afiş Fotoğrafı: Deniz Gaflen
Fotoğraflar: DemoLab
Organizasyon: Burçin Turna