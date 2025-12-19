Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bazı raylı sistemler yeni yılın ilk günü ücretsiz olacak

Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'ndan 1 Ocak 2026'da ücretsiz yararlanılabilecek

Ajans Haberleri
  • 19.12.2025 10:58
  • Giriş: 19.12.2025 10:58
  • Güncelleme: 19.12.2025 10:58
Kaynak: AA
Bazı raylı sistemler yeni yılın ilk günü ücretsiz olacak

ANKARA (AA) - Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı yeni yılın ilk günü ücretsiz hizmet verecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 1 Ocak 2026 Perşembe günü vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

BirGün'e Abone Ol