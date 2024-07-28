Bazı şirketlerin vergi ödemediği ortaya çıktı, Bakanlık yanıt verdi: Arzu ederlerse açıklama yapabilirler

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bazı büyük şirketlerin vergi ödemediğinin ortaya çıkması üzerine yaptığı açıklamada "2 bin 815 büyük mükellefin halihazırda toplam yüzde 27'si nezdinde vergi incelemelerine devam edilmektedir" denildi. 'Vergi mahremiyeti' vurgusu yapan Bakanlık, "Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak mükellef bazında detaylı bilgi paylaşılması mümkün olmamakla birlikte, haberlere konu olan mükellefler arzu ederlerse kendileriyle ilgili açıklama yapabilirler" ifadelerini kullandı.

Vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşırken, büyük şirketlerin vergi ödemediğine dair haberler yurttaşların tepkisini çekti.

Politic Türk’ün yayımladığı belgelere göre, çok sayıda büyük şirketin vergi ödemediği ortaya çıktı.

Politic Türk, vergi ödemeyen şirketleri şöyle sıraladı:

• Ülkenin en büyük sanayi şirketlerinden olan ve 1.5 milyar dolar değerinde yatırım yapan SASA Polyester, geçtiğimiz sene vergi ödemedi.

• En büyük gelire sahip alışveriş uygulamaları arasında yer alan Amazon Türkiye’nin de son 3 yıldır vergi ödemediği ortaya çıktı.

• Bir diğer alışveriş uygulaması olan Getir, son 3 yıldır vergi ödemeyen şirketler arasında.

• Ülkenin en büyük gelirine sahip uygulamaları arasında yer alan Yemek Sepeti’nin son 3 yıldır vergi ödemediği ortaya çıktı.

• En büyük elektrik dağıtım şirketlerinden biri olan Gediz Elektriğin 3 yıldır vergi ödemediği ortaya çıktı.

• Alışveriş siteleri arasında yer alan Hepsi Burada’nın da son 3 yıldır vergi ödemediği ortaya çıktı.

• Türkiye’nin en büyük gayrimenkul şirketlerinden olan DAP Yapı’nın 3 yıldır vergi ödemediği açığa çıktı.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi ödemeyen şirketlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlığın X sosyal medya platformu üzerinden yapılan açıklamada, sosyal medyada bazı hesaplar üzerinden dijital vergi levhası bilgilerinin paylaşılarak vergi yükümlülükleri ile ilgili haberler yapıldığı hatırlatıldı.

Bu çerçevede açıklama yapma zarureti doğduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Mükelleflerimizin beyanlarının doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak amacıyla Vergi Denetim Kurulumuzun risk analiz sistemi üzerinden yaptığı tespitler neticesinde, 2 bin 815 büyük mükellefin halihazırda toplam yüzde 27'si nezdinde vergi incelemelerine devam edilmektedir. Bu oranın müteakip dönemde daha da artırılması planlanmaktadır. Ayrıca yine sürekli zarar beyan eden mükelleflerden büyüklüğü ve sektörüne göre beyanı riskli değerlendirilen öncelikle 735 mükellef nezdinde vergi incelemeleri yürütülmektedir. Buna ek olarak vergi inceleme istatistikleri mükellef büyüklüklerine göre tespit edilerek Vergi Denetim Kurulu yıllık faaliyet raporunda ayrıca kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Ekonomi yönetiminin Eylül 2023'te duyurulan Orta Vadeli Program'da vergide adaletin güçlendirilmesi ve doğrudan vergilerin payının artırılması konusundaki kararlılığının ortaya konulduğu savunulan açıklamada, bu doğrultuda "az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasını" hedefleyen ve kayıt dışılıkla mücadeleye katkı sağlayan vergi paketinin de dün TBMM'de kabul edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Vergide etkinlik ve adaletin güçlendirilmesini sağlayacak olan bu paketle vergi cezaları artırılacak, bazı istisna ve indirimler kaldırılacak ve kayıt dışı ekonomi ile daha güçlü bir şekilde mücadele edilecektir. Bu paket, son günlerde kamuoyunda dile getirilen eleştirilere de kritik bir düzenleme ile yanıt vermektedir. Paketle birlikte, istisnalar nedeniyle ödenecek vergisi çıkmayan mükelleflere yurt içi asgari kurumlar vergisi getirilmektedir. Buna göre, kazançlarından istisna ve indirimler düşüldüğünde ödenecek vergisi çıkmayan mükellefler, bu indirimler düşülmeden önceki kurum kazançları üzerinden artık yüzde 10 oranında asgari vergi ödeyeceklerdir."

"ARZU EDERLERSE AÇIKLAMA YAPARLAR"

Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak gerek vergi incelemeleriyle gerekse saha denetimleriyle kayıt dışılıkla mücadelenin aralıksız devam ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vergi kanunlarına uymayan mükellefler hakkında tüm yasal işlemler istisnasız uygulanmaktadır. Bu mücadelemize destek vermek amacıyla vergi cezalarının artırılmasına yönelik hükümler de yeni kabul edilen kanunda yer almaktadır. Bu kapsamda, vergi mahremiyeti nedeni ile Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak mükellef bazında detaylı bilgi paylaşılması mümkün olmamakla birlikte, haberlere konu olan mükellefler arzu ederlerse kendileriyle ilgili açıklama yapabilirler. Vergide adalet, etkinlik ve kazanca göre vergileme, politikalarımızın ana unsurudur."