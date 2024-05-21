Bazı taşınmazların satışı ile imar planı değişikliği kararları onaylandı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, mülkiyeti Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na kayıtlı olan 10 ildeki 13 taşınmaza ilişkin imar planı değişikliklerinden bazılarına yapılan itirazlar reddedilirken, bazı itirazlar ise kabul edilerek onaylandı. Kararda, ayrıca, Didim'de bulunan 6 bin 276,35 metrekare yüz ölçümlü taşınmaz satıldı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) bazı taşınmazların satışı ile imar planı değişikliklerine ilişkin kararları onaylandı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

DİDİM'DE BİR TAŞINMAZ SATILDI

Buna göre, mülkiyeti ÖİB'ye kayıtlı, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Aydın'ın Didim ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 6 bin 276,35 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın, 78 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Pırlanta Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine satılması uygun bulundu.

ÖİB'nin, İzmir'de 4, Ankara, İstanbul, Adana, Karaman, Antalya, Çanakkale, Edirne, Bursa ve Kırşehir'de 1'er olmak üzere 10 ildeki 13 taşınmaza ilişkin imar planı değişikliklerinden bazılarına yapılan itirazlar reddedilirken, bazı itirazlar ise kabul edilerek onaylandı.