Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 29 Ekim'de Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu ücretsiz hizmet verecek.

  • 24.10.2025 09:50
  • Giriş: 24.10.2025 09:50
  • Güncelleme: 24.10.2025 09:57
Kaynak: AA
Bazı toplu taşıma seferleri için 29 Ekim kararı
Fotoğraf: AA

Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yurttaşlar, çarşamba günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

