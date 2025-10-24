Bazı toplu taşıma seferleri için 29 Ekim kararı
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 29 Ekim'de Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu ücretsiz hizmet verecek.
Kaynak: AA
