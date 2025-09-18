Giriş / Abone Ol
Bazı üniversitelerde yeni fakülteler kuruldu, bazıları kapatıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Samsun, İstanbul, Şırnak, Fırat, Yeditepe ve Lokman Hekim üniversitelerinde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu. İstanbul Esenyurt, Dokuz Eylül ve Yeditepe’de bazı yüksekokullar kapatılırken, Fenerbahçe, Yeditepe, Yalova, Kayseri ve Niğde Ömer Halisdemir üniversitelerinde fakülte isimleri değiştirildi.

  • 18.09.2025 05:41
  • Giriş: 18.09.2025 05:41
  • Güncelleme: 18.09.2025 05:58
Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile bazı üniversitelerde yeni fakülte, enstitü ve yüksekokullar kuruldu, bazı yüksekokullar kapatıldı ve bazı fakültelerin adları değiştirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile; Samsun Üniversitesinde Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, İstanbul Esenyurt Üniversitesinde Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Şırnak Üniversitesinde Yabancı Diller Yüksekokulu, İstanbul Teknik Üniversitesinde Mühendislik ve Teknoloji Tarihi Enstitüsü, Lokman Hekim Üniversitesinde Hemşirelik Fakültesi, Yeditepe Üniversitesinde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Fırat Üniversitesinde Yazılım ve Bilişim Araştırma Enstitüsü kuruldu.

KAPATILAN BİRİMLER

İstanbul Esenyurt Üniversitesinde Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Dokuz Eylül Üniversitesinde Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Yeditepe Üniversitesinde Fen-Edebiyat Fakültesi kapatıldı.

FAKÜLTE İSİMLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Fenerbahçe Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin adı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak, Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin adı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak, Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinin adı İlahiyat Fakültesi olarak, Kayseri Üniversitesi Develi İslami İlimler Fakültesinin adı Develi İlahiyat Fakültesi olarak, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinin adı İlahiyat Fakültesi olarak değiştirildi.

