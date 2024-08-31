Bazı yatırımlara yönelik proje bazlı devlet yardımı kararları yürürlükten kaldırıldı

Bazı yatırımlara proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin kararlar yürürlükten kaldırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2018, 2021 ve 2023 yıllarında, 11 yatırıma proje bazlı devlet yardımı verilmesine yönelik kararlarının yürürlükten kaldırılması uygun bulundu.