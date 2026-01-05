Bazıları “paranoyak” bulmuştu: Tarih Hugo Chavez’i haklı çıkardı

ABD’nin 3 Ocak’ta Venezuela’ya yönelik saldırısı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşini esir alıp New York’a getirmesi emperyalist saldırganlığın ne denli ciddi bir tehlike olduğunu bir kez hatırlatırken, akıllara Venezuela’nın efsanevi sosyalist lideri Hugo Chavez’in 17 yıl önceki sözlerini de getirdi.

Hugo Chavez, Kolombiyalı gazeteci Vicky Davila’ya verdiği ve 10 Ağustos 2009’da RCN kanalında yayınlanan röportajda, ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırı hedefinden söz etmiş ve bunun sebebinin ülkesinin sahip olduğu petrol rezervleri olduğunu belirtmişti. Gazetecinin “ABD sizce Venezuela’ya neden saldırmak istiyor” şeklindeki sorusunu yanıtlayan Chavez, “Gezegendeki en büyük petrol rezervi bu bölgede” diyerek sözlerini şöyle sürdürmüştü:

“Venezuela’ya 100 yıldan fazla yetecek petrolümüz var. ABD’nin ise petrolü tükeniyor. ABD’nin uzun zamandır olduğu gibi, kendisine, emperyalizme bağlı bir hükümet kurmak istemesinin en önemli nedeni Venezuela petrolüdür.”

ÇARPICI “PARANOYA” CEVABI

Chavez ve sosyalistler, o yıllarda bu görüşleri nedeniyle kimilerince “paranoyak” olarak itibarsızlaştırılmaya çalışıyordu. Röportajda kendisine sorulan sorulardan biri de “Siz ABD konusunda paranoyak mısınız?” oldu. Chavez’in yanıtı ise oldukça çarpıcıydı:

“Hayır hiç de değil! Sadece gerçekçi davranıyorum. Bana sorduğunuz bu soruyu onlara da sorsaydınız. Ama soramazsınız çünkü çoğu öldü. Bu soruyu Jacobo Arbenz’e sorabilirdiniz; ben doğduğumda Guatemala’nın cumhurbaşkanıydı. Siz henüz doğmamıştınız. Sırf tarım reformu yapmak istiyor diye ülkesi ABD tarafından işgal edildi ve hükümeti devrildi. Bu soruyu Brezilyalı lider Joao Goulart’a sorabilirsiniz. ABD onu da devirdi. Bu soruyu Salvador Allende’ye de sorabilirsiniz. Bu soruyu Juan Bosch’a da sorabilirsiniz; ABD işgaliyle devrilen eski Dominik cumhurbaşkanı. Başkaları da var, hem de çok. Bunlar paranoya değil, gerçekler!

"TERÖRİST BUNLAR"

Bir devlet başkanı olarak sorumluluğunu yerine getirdiğinin altını çizen Chavez, asıl paranoyakların kim olduğu konusunda ise şunları söylemişti:

“Paranoyaklar başkalarıdır, aşırı sağcılardır. Dünya düzenin değişmeyeceğine inanan delilerdir. Bu kıtada halkı ezmeye devam etmek isteyen Amerikalı yankee’lerin kıçını yalayan burjuvazidir. Ama bunu başaramayacaklar. 11 Eylül’den hemen sonra ABD rejimi, teröristlerin listesini yapmaya başlayabildi. Ben de o listedeyim. ABD rejimi, Hiroşima’ya bir atom bombası attı. Atom bombası! Nagazaki’ye de atom bombası attı. Terörist bunlar.”

TRUMP DA TASDİK ETTİ!

Chavez’in değerlendirmesini doğrulayan bir başka gelişme de ABD Başkanı Donald Trump’ın son sözleri oldu.

Venezuela’ya yönelik emperyalist saldırının ardından tatilini geçirdiği Florida'dan Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına konuşan Trump, ABD’li büyük petrol firmalarının, Venezuela'ya giderek burada milyarlarca dolarlık iş yapmaya başlayacaklarını söyledi.

ABD Başkanı, ülkedeki Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ile yakın temas halinde olduklarını kaydederek, "Venezuela'da kontrol bizde. Her şeyi biz yöneteceğiz” dedi.

Kendisinin, henüz Rodriguez ile görüşmediğini, ancak kabinesindeki isimlerin görüştüğünü ifade eden Trump, "O, bizimle işbirliği yapıyor" değerlendirmesini yaptı ancak şimdilik detaylara girmedi.