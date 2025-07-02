BBC çalışanları açık mektup yayımlayarak kurumun İsrail yanlısı tutumunu eleştirdi

107 BBC çalışanı, Genel Müdür Tim Davie ve İcra Kurulu Başkanı Deborah Turness'e açık mektup yazarak kurumun “İsrail hükümeti ve ordusu için sık sık PR yaptığı” uyarısında bulundu.

Mektupta BBC'nin Gazze'deki durumun gerçekliğini yansıtmadaki başarısızlığı nedeniyle sert eleştirilere yer verildi ve haberciliğin editoryal standartların "gerisinde kaldığı" vurgulandı. Mektupta, "BBC'nin İsrail hükümeti ve ordusu için PR yaptığı çok sık hissedildi. Bu, BBC'deki herkes için büyük bir utanç ve endişe kaynağı olmalı" ifadesine yer verildi.

Mektupta, “BBC'yi izleyicilerimiz için daha iyisini yapmaya ve tarafsızlık, dürüstlük ve habercilik değerlerimize korkusuzca ve iyilik olmadan yeniden uyum sağlamaya çağırıyoruz” denildi.

SANATÇI, GAZETECİ VE YAZARLARDAN DESTEK

Açık mektuba Miriam Margolyes, Charles Dance ve Mike Leigh dahil olmak üzere çok sayıda medya çalışanı, yazar ve sanatçılar da imzalarıyla destek verdi.