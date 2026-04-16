BBC küçülmeye gidiyor: Yaklaşık 2 bin çalışan işten çıkarılacak

İngiltere’nin kamu yayıncısı BBC, önümüzdeki iki yıl içinde 500 milyon sterlinlik tasarruf planını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Bu doğrultuda BBC bünyesindeki yaklaşık 2 bin çalışan işten çıkarılabilir.

Kurumun geçici genel müdürü Rhodri Talfan Davies, BBC Radyo 4’ün Media Show programında yaptığı açıklamada, bu ölçekte bir tasarrufun “büyük ve zor seçimleri” kaçınılmaz hale getirdiğini söyledi. Davies, kurumun tüm alanları gözden geçirmek zorunda olduğunu belirtirken, bazı kanal ya da hizmetlerin tamamen kapatılması ihtimalini de dışlamadı.

Kurumun hangi hizmetlerinin nasıl etkileneceğine ilişkin daha ayrıntılı açıklamanın önümüzdeki aylarda yapılması bekleniyor.

Plan kapsamında özellikle bazı departmanlarda küçülmeye gidilmesi ve kaynakların dijital içerik üretimine yönlendirilmesi hedefleniyor.

BBC’nin hâlihazırda yaklaşık 21 bin 500 tam zamanlı çalışan bulunuyor.

Açıklanan planın hayata geçmesi halinde, son yıllardaki en kapsamlı küçülme adımlarından biri atılmış olacak.

Sendikalar ve çalışan temsilcileri ise bu kararın gazetecilik kalitesi ve kamu hizmeti yayıncılığı açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.