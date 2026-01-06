BBC’den çalışanlarına Maduro yasağı
İngiliz kamu kuruluşu BBC'nin, çalışanlarına ABD tarafından kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro için kaçırıldı (kidnapped) ifadesini kullanmaktan kaçınmasını istediği iddia edildi.
İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC’nin çalışanlarına Nicolas Maduro hakkında “kaçırıldı” ifadesini kullanmasını yasaklandığı öne sürüldü.
Gazeteci Owen Jones, BBC’nin sabah 9’daki editör toplantısındaki yönetim tarafından hazırlanan raporu paylaştı.
BBC yönetiminin notunda kaçırıldı (kidnapped) ifadesi için “kullanmaktan kaçının” notu yer aldı.
Notta, yakalandı (captured) ifadesi için “Bu ifadeyi ABD’nin operasyon tanımına atıfla kullanın” denilirken, ele geçirildi (seized) ifadesi için ise “Uygun olduğu durumlarda kendi haber dilimizde kullanılabilir” ifadeleri yer aldı.
Söz konusu notta şu ifadeler yer alıyor:
Nine’da görüşüldüğü üzere
Haberlerimizde açıklık ve tutarlılığı sağlamak için, Venezuela’daki son olayları aktarırken lütfen aşağıdaki yönergelere uyun:“Captured (yakalandı)” — Bu ifadeyi ABD’nin operasyon tanımına atıfla kullanın.
Örnek: “ABD, Maduro’nun operasyon sırasında yakalandığını söyledi.”“Seized (ele geçirildi)” — Uygun olduğu durumlarda kendi haber dilimizde kullanılabilir.“Kidnapped (kaçırıldı)” ifadesini kullanmaktan kaçının.
İlgili haberler üzerinde çalışırken bunu göz önünde bulundurduğunuz için teşekkürler.