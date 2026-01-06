BBC’den çalışanlarına Maduro yasağı

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC’nin çalışanlarına Nicolas Maduro hakkında “kaçırıldı” ifadesini kullanmasını yasaklandığı öne sürüldü.

Gazeteci Owen Jones, BBC’nin sabah 9’daki editör toplantısındaki yönetim tarafından hazırlanan raporu paylaştı.

BBC yönetiminin notunda kaçırıldı (kidnapped) ifadesi için “kullanmaktan kaçının” notu yer aldı.

Notta, yakalandı (captured) ifadesi için “Bu ifadeyi ABD’nin operasyon tanımına atıfla kullanın” denilirken, ele geçirildi (seized) ifadesi için ise “Uygun olduğu durumlarda kendi haber dilimizde kullanılabilir” ifadeleri yer aldı.

BBC'nin çalışanlarına gönderdiği iddia edilen not / Görsel: Owen Jones