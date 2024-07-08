BBP'den Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e ziyaret: Asgari ücret tepkilerini ilettik

Büyük Birlik Partisi (BBP) Mali Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret etti. BBP Genel Sekreteri Ahmet Yelis, görüşmeyle ilgili açıklamasında "Biz kamuoyundan almış olduğumuz tepkileri, istekleri ve dilekleri de özellikle emekliler ve asgari ücret konusunda kendilerine ilettik. Bu anlamda yapılacak olan çalışmaların da destekçisi olacağımızı da belirttik" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Mali Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret etti.

Bakanlıktaki görüşmenin ardından, parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan BBP Genel Sekreteri Ahmet Yelis, başkan yardımcılarından oluşan heyetle birlikte, gündemde olan vergi sistemi, TBMM'ye sunulan tasarrufla ilgili yasa tasarısı, emekli maaşları, asgari ücret, ücretli öğretmenlik, asgari hane geçim ücreti, Bağ-Kur emeklilerinin diğer emeklilerle emekli olma gün sayısının eşitlenme konuları ve kademeli emeklilik hususlarının değerlendirildiğini kaydetti.

Kamuoyundan gelen talepler doğrultusunda bu konuların Bakan Şimşek'e iletilmesi kararının alındığını aktaran Yelis, bu gündem çerçevesinde ziyarette bulunduklarını, Şimşek'in de kendilerinden görüş ve önerilerini aldığını söyledi.

BBP'nin ekonomi heyetinden Prof. Dr. Şafak Çomaklı'nın hazırladığı raporun Bakan Şimşek'e takdim edildiğini ifade eden Yelis, raporda esnafın isteklerinin de iletildiğini kaydetti.

Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından BBP Genel Sekreteri Ahmet Yelis, partisinin genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi.

Burada açıklamalarda bulunan Yelis, ziyarette özellikle 5 ana konunun yer aldığını söyleyerek, “Ziyaretimizde emekli maaşlarını, asgari ücret, ücretli öğretmenler konusunu, askeri hane geçim ücretini, BAĞ-KUR emeklilerin diğer emeklilerle emekli olma gün sayısının eşitlenme konusunu ve kademeli emeklilikle ilgili hususları değerlendirdik.

Kamuoyundan bizlere gelen talepler noktasında bu konuların Sayın Bakanımıza iletilmesi konusunu karar altına aldık.

Bu doğrultuda Sayın Bakanımızı ziyaret ettik ve bizimle iki saat birlikte olup bilgilendirme yaptılar. Bizlerin görüş ve önerilerini de aldılar. Sayın Bakanımız bütçe disiplini konusunu önceleyerek konuya girdi. Ayrıca EYT olayının bütçeyle ilgili bağlantısı konusunda fikirlerini, görüşlerini ve bilgilerini ortaya koydular. Diğer bir konu başlığımız dış kaynak konusunun nasıl temin edildiği ve bundan sonraki süreç içerisinde de temin edileceğiydi.

Ayrıca cari açıkla ilgili sayın bakanımız bilgilendirme yaptılar. Rakamsal değerler üzerinde bilgi verdiler. Bir diğer husus Merkez Bankası'nın rezervleri ile ilgili. Şu anda gelmiş olduğumuz konum noktasında bilgilendirme yaptılar. Diğer bir husus enflasyon ve enflasyonla mücadele konusunda yapmış olduğu mücadeleyi anlattılar. Hedefleri, 2026 yılına kadarki öngörülerini bizlerle paylaştılar.

Kur Korumalı Mevduat ile ilgili de burada bulunan paraların eritilmesi noktasında yapmış oldukları çalışmalardan bahsettiler ve para politikalarının inşasıyla ilgili konulara değindiler. Sayın bakanımızla birlikte sayın bakan yardımcımız, Gelir İdaresi Başkanımız ve Gelir İdaresi Başkan Yardımcımızla heyetteydi. Karşılıklı fikirlerimizi söyledik. Önümüzdeki zaman diliminde biliyorsunuz henüz vergiyle ilgili yasa tasarısı tam netleşmedi. O netleştikten sonra Sayın Gelir İdaresi Başkanımız ve yardımcılarıyla birlikte ayrıca bir toplantı yapıp vergi konusunu daha geniş kapsamlı bir şekilde ele alacağız” dedi.

"EMEKLİLER VE ASGARİ ÜCRET KONUSUNU KENDİLERİNE İLETTİK"

Ahmet Yelis, sözlerini şöyle devam etti:

“Biz kendilerine Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduğumuzu Cumhur İttifakı'nın partisi Büyük Birlik Partisi olarak hükümetin başarılı olması, dolayısıyla sayın bakanımızın da başarılı olması noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğimizi, Büyük Birlik Partisi'nde de bazı partilerde olduğu gibi gölge bakanlıklar olmadığı, bizim bakanımız şu anda Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Şimşek. Bunun için görüşlerimizi kendileriyle dosyada takdim ederek ve şifahi olarak karşılıklı bazen fikir alışverişi şeklinde de konuştuk.

Ayrıca gri listeden Türkiye'nin çıkması konusundaki başarısı ve bu konuda da uygulamalı etkinlik kapsamında bakanımızın ve bakanlığın yapmış olduğu çalışmalardan dolayı kendilerine teşekkür ettik. Ayrıca Türkiye'deki rezervlerin IMF ölçüsündeki kriterlere dahi uygun hale getirilmesi brüt rezervlerde büyük bir artışın olması, net rezervler bir dönem 65-70 milyar dolar eksideydi. Artı 10-12 milyar seviyesine kadar çıkmasındaki gayretlerinden dolayı da ayrıca teşekkür ettik. Sayın bakanımız orta vadeli programın hayata geçirilmesi noktasında kararlı bir duruş sergilediğini bu anlamda da bizlerden de destek beklediğini, biz de her zaman yardımcı olacağımızı ifade ettik.

Özellikle enflasyonla mücadele konusu. Faiz sistemiyle ilgili uygulamalar ve yarınlardaki bu döviz rezervlerinin kalitesinin yükseltilmesi noktalarında fikirlerimizi beyan ettik. Öyle tahmin ediyorum ki Sayın Bakanımızın bundan sonraki dönem içerisindeki gayretleri Türkiye'nin ekonomideki sıkıntılarını aşıp, uzun vadede milletimizin refahını, huzurunu arttıracak anlamda bir çaba içerisinde. Bu çabalarının kısa bir süre içerisinde yaklaşık 1-2 yıl içerisinde meyvelerini verip, toplumdaki beklentilerin toplum içerisindeki gelir adaletinin dağılımındaki adaletsizliğin ortadan kalkması. Türkiye'nin rezervlerinin daha sağlamlaştırılması ve bölgesinde daha etkin bir ülke haline gelebilmesi için mali yapısının da güçlendirilmesi noktasında başarılı olacağına inanıyoruz.

Biz kamuoyundan almış olduğumuz tepkileri, istekleri ve dilekleri de özellikle emekliler ve asgari ücret konusunda kendilerine ilettik. Bu anlamda yapılacak olan çalışmaların da destekçisi olacağımızı da belirttik.”