BBP Genel Başkanı Destici'den asgari ücret önerisi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bizce yapılması gereken asgari ücretin en az yüzde 50 oranında arttırılması ve 25 bin rakamının üzerine çıkmasıdır" dedi.

Destici, Eskişehir Alperen Ocakları İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bugün açıklanan enflasyon rakamlarına dikkat çeken Destici, asgari ücretin yıl sonu gerçekleşecek enflasyon rakamının altında olmaması gerektiğini kaydetti.

Destici, "Bu yüzde 47,9 ise asgari ücret de en az bunun kadar olacaktır. Hatta bunun üstünde olmalıdır. Aralık ayı enflasyon rakamları da açıklandığı zaman bu yüzde 48'e mi yükselir, 46'ya mı düşer, bunu bilemiyoruz ama yükseleceğini tahmin ediyoruz. Farz edelim ki yıllık ortalama aynı rakamda kaldı. Bizce yapılması gereken asgari ücretin en az yüzde 50 oranında arttırılması ve 25 bin rakamının üzerine çıkmasıdır" diye konuştu.

En düşük emekli maaşlarıyla ilgili olarak enflasyon ne kadar gerçekleşmişse o oranda emeklilere zam yapılması gerektiğini ifade eden Destici, şunları kaydetti:

"Onun dışında bir kere daha altını kalın harflerle çizerek söylüyorum. 2023 yılı temmuzunda emeklilerimiz bir haksızlığa uğradılar. Kök maaş denilerek yasa bu şekilde düzenlenerek 7 bin 500 lira olan en düşük maaş, yine 7 bin 500 lirada kaldı. Şayet o kök maaşa değil de normal emeklinin eline geçen rakam üzerine verilseydi, bugün en düşük emekli rakamı 17 bin lira seviyesinde olması gerekiyor. 2023 yılı temmuz ayından beri 5 bin lira gibi bir hak kayıpları var. Önce bu kayıp 5 bin lira verilmeli. Bunun üzerine de gerçekleşecek olan enflasyon rakamı eklenerek en düşük emekli maaşı 20 bin liranın üzerine çıkarılmalıdır. Bundan gayrısı haksızlığın devamı anlamına gelir."