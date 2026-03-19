BBP Genel Başkanı Destici'den sokağa çıkma çağrısı: ABD’nin ve İsrail’in kuklası liderlerinizi uyarın

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde düzenlenen “Birliğin ve Kardeşliğin Sofrası” iftar programında yaptığı konuşmada, günün dünyasında güçlü olmanın belirleyici olduğunu söyledi.

“Bu dönemde, bu zamanda, bu dünyada güçlü değilseniz haklı olmanızın hiçbir anlamı yok” diyen Destici; Gazze, Filistin, Doğu Türkistan, Sudan, Irak ve Afganistan'ı örnek gösterdi. Destici, “Gazze haklı, Filistin haklı, Doğu Türkistan haklı, Sudan haklı, Irak haklıydı, Afganistan haklıydı. Ama haklı olmaları yetti mi? Yetmedi. Çünkü güçlü olan geldi, bir bahane ile orada milyonlarca mazlumu, Müslüman'ı öldürdü ve neticede istediğini aldı” ifadelerini kullandı.

Destici; ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşa değinerek, ABD’nin süreci kısa sürede sonuçlandırmayı hedeflediğini ancak bunun gerçekleşmediğini, NATO’nun da sürece dahil olmadığını anlattı. NATO’nun saldırı değil, savunma ittifakı olduğunu aktaran Destici, Avrupa ülkelerinin de ABD’ye destek vermediğini belirtti.

İspanya’nın tutumunu örnek gösteren Destici, “Eğer İslam ülkelerinin liderleri de aynı tavrı gösterebilseydi ne İsrail Gazze’de soykırım yapabilirdi ne de ABD bugün bu saldırıları gerçekleştirebilirdi” dedi.

"SOKAKLARA ÇIKIN, BU ABD’NİN VE İSRAİL’İN KUKLASI OLAN SÖZDE LİDERLERİNİZİ UYARIN"

İslam dünyasına çağrıda bulunan Destici, Müslümanların yöneticilerine karşı daha aktif olması gerektiğini belirterek, “Sokaklara çıkın, bu ABD’nin ve İsrail’in kuklası olan sözde liderlerinizi uyarın. Eğer dikkate almıyorlarsa da değiştirin” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin tarihî sorumluluğuna dikkati çeken Destici, Türk milletinin geniş bir coğrafyaya karşı sorumluluğu bulunduğunu söyledi.

“Biz Hunların, Gaznelilerin, Selçukluların, Osmanlı’nın torunlarıyız” diyen Destici, Türkiye’nin sadece kendi vatandaşları için değil, Türk ve İslam coğrafyası için de güçlü olması gerektiğini söyledi.