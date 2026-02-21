BBP Genel Başkanı Destici "Laikliği Savunuyoruz" metnine yönelik konuştu: Bu bildiriyi reddediyor, kınıyor ve haykırıyorum

Kızılcahamam-Çamlıdere Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (ESYAV) tarafından Altındağ Belediyesi Kültür Sarayı'nda iftar programı düzenlendi.BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de programa katılanlar arasında ter aldı.

Programda konuşan Destici, şunları kaydetti:

"Bu ülkede uzun yıllar, özellikle 28 Şubat döneminde laiklik adı altında dindarlara, Müslümanlara, vatanseverlere, milletseverlere zulüm yapıldı. Başörtüsüyle çocuklarımız okullara alınmadı. 80 darbesi oldu, bizzat Ankara İmam Hatip'te başörtüsü yasağı uygulandı. 80'li yılların sonunda Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde bu yasak uygulandı. Bugün Milli Eğitim Bakanlığımız ramazan vesilesiyle okullarımıza bir genelge göndererek ramazanın ruhuna uygun bir şekilde faaliyetler yapılmasını istediğinde, sözde 168 aydın ortaya çıkarak 'laikliğe sahip çıkıyoruz' adı altında bildiri yayınlamışlardır. Öncelikle bu bildiriyi reddediyor, kınıyor ve haykırıyorum, evet Türkiye Müslümandır, Türk milleti Müslümandır ve dünya var oldukça da Müslüman olarak kalacaktır. Türkiye asla Talibanlaşmaz ama Türkiye'nin Kübalaştırılmasına da biz asla ve kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Biz gerici azınlık değiliz. Biz bu memleketin, bu milletin ve bu milletin değerlerinin temsilcisiyiz ve kim ne derse desin temsilcisi olmaya da devam edeceğiz."