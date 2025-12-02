BBVA Research, Türkiye tahminini yineledi
BBVA Research, Türkiye ekonomisinin 2025’te yüzde 3,7 büyüme patikasında kalmasını ve yılın son çeyreğinde de yıllık yüzde 4’ün üzerinde bir ivmenin sürmesini beklediğini açıkladı. Kuruluş büyüme rakamlarının ardından 2026 büyüme beklentisini de yüzde 4 olarak korudu.
Kaynak: Haber Merkezi
BBVA Research Türkiye ekonomisinde 2025 büyümesinin yüzde 3,7 ile kendi tahminleriyle uyumlu gerçekleşmesini beklediğini kaydetti.
Kuruluş dün açıklanan büyüme rakamlarının ardından 2026 GSYH artışı beklentisini de yüzde 4 olarak korudu.
Değerlendirmede aylık GSYH göstergesinin 4. çeyrekte yıllık yüzde 4,4 büyümeye işaret ettiğinin altı çizildi.
Raporda, 3. çeyrek büyüme rakamlarının yüksek frekanslı verilerdeki aksi yöndeki işaretlere karşın toplam talebin 3. çeyrekte güçlü seyrettiği kaydedildi. Stoklar hariç iç talebin yıllık büyümeye 6 puanlık katkı yaptığı vurgulandı.
Kaynak: ekonomim.com