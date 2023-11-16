BDDK açıkladı: KKM hesaplarında 569 milyarlık düşüş

BDDK'nin açıklamasına göre kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında 10 Kasım haftasında 82 milyar 879 milyon liralık düşüş yaşandı. KKM'de 3 aylık toplam düşüş 569 milyar TL oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 10 Kasım haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı.

Buna göre söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 2.9 trilyon liranın altına düşerek 2 trilyon 838 milyar 788 milyon TL oldu.

EN HIZLI 3. DÜŞÜŞ

10 Kasım haftasında KKM hesaplarında 82 milyar 879 milyon liralık düşüş yaşandı. Böylece KKM'de haftalık olarak bugüne kadarki en hızlı üçüncü düşüş kaydedildi.

3 AY BOYUNCA ÜST ÜSTE DÜŞÜŞ

KKM hesaplarında 12 hafta boyunca üst üste düşüş kaydedilirken söz konusu 3 aylık dönemdeki toplam düşüş 569 milyar 160 milyon liraya ulaştı.