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BDDK, bir şirkete faaliyet izni verirken bir şirketin faaliyet iznini iptal etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Pratik Finansman AŞ'ye faaliyet izni verdi, Tuna Faktoring AŞ'ninfaaliyet iznini iptal etti.

Ajans Haberleri
  • 10.07.2024 09:30
  • Giriş: 10.07.2024 09:30
  • Güncelleme: 10.07.2024 09:30
Kaynak: AA
BDDK, bir şirkete faaliyet izni verirken bir şirketin faaliyet iznini iptal etti

BDDK'nin, söz konusu kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kurul, Pratik Finansman AŞ'ye faaliyet izni verirken, Tuna Faktoring AŞ'nin faaliyet iznini, şirket kurucularında aranan şartları hissedarların tamamına yakınının kaybetmeleri nedeniyle iptal etti.

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