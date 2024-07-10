BDDK, bir şirkete faaliyet izni verirken bir şirketin faaliyet iznini iptal etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Pratik Finansman AŞ'ye faaliyet izni verdi, Tuna Faktoring AŞ'ninfaaliyet iznini iptal etti.

Ajans Haberleri 10.07.2024 09:30 Giriş: 10.07.2024 09:30

Güncelleme: 10.07.2024 09:30 Kaynak: AA

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