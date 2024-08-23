Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

BDDK'den bir bankaya faaliyet izni: Resmi Gazete'de yayımlandı

BDDK, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 2023'te kuruluş izni verilen Enpara Bank'a faaliyet izni verdi.

Ekonomi
  • 23.08.2024 07:35
  • Giriş: 23.08.2024 07:35
  • Güncelleme: 23.08.2024 07:39
BDDK'den bir bankaya faaliyet izni: Resmi Gazete'de yayımlandı
Fotoğraf: AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), Enpara Bank A.Ş.'ye faaliyet izni verdiği karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmî Gazete’de yayımlanan BDDK kararında şu ifadeler kullanıldı:

"5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 10. maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliği'ne ilişkin yönetmeliğin 7. maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 03,08 2023 tarih ve 10640 sayılı kararı ile kuruluş izni verilen Enpara Bank AŞ'ye faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir."

BirGün'e Abone Ol