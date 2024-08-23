BDDK'den bir bankaya faaliyet izni: Resmi Gazete'de yayımlandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), Enpara Bank A.Ş.'ye faaliyet izni verdiği karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmî Gazete’de yayımlanan BDDK kararında şu ifadeler kullanıldı:

"5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 10. maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliği'ne ilişkin yönetmeliğin 7. maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 03,08 2023 tarih ve 10640 sayılı kararı ile kuruluş izni verilen Enpara Bank AŞ'ye faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir."