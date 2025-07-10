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BDDK'den iki şirkete faaliyet izni

BDDK, iki tasarruf finansman şirketine faaliyet izni verdi. Söz konusu şirketler Albayrak Tasarruf Finansman AŞ ve Adil Tasarruf Finansman AŞ oldu.

Ekonomi
  • 10.07.2025 09:38
  • Giriş: 10.07.2025 09:38
  • Güncelleme: 10.07.2025 09:43
Kaynak: AA
BDDK'den iki şirkete faaliyet izni
Fotoğraf: AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) Albayrak Tasarruf Finansman AŞ ve Adil Tasarruf Finansman AŞ'ye faaliyet izni verildi.

Kararlar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Albayrak Tasarruf Finansman AŞ'ye kuruluş izni 12 Aralık 2024'te verilmişti. Adil Tasarruf Finansman AŞ ise 17 Nisan 2025'te kuruluş izni almıştı.

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