BDDK'den iki şirkete faaliyet izni
BDDK, iki tasarruf finansman şirketine faaliyet izni verdi. Söz konusu şirketler Albayrak Tasarruf Finansman AŞ ve Adil Tasarruf Finansman AŞ oldu.
Kaynak: AA
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) Albayrak Tasarruf Finansman AŞ ve Adil Tasarruf Finansman AŞ'ye faaliyet izni verildi.
Kararlar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Albayrak Tasarruf Finansman AŞ'ye kuruluş izni 12 Aralık 2024'te verilmişti. Adil Tasarruf Finansman AŞ ise 17 Nisan 2025'te kuruluş izni almıştı.