BDDK'den ikinci skandal: Bir kara paracıya daha banka izni verilmiş!

Flash TV’nin önceki sahibi Erkan Kork hakkında karapara soruşturması yürütülürken banka kurmasına izin verildiği ortaya çıkmıştı. Benzer bir durumun geçen hafta tutuklanan Çeçen asıllı İsmail Lepiev için de yaşandığı ortaya çıktı.

Halk TV’den Bahadır Özgür’ün haberine göre “kara para, nitelikli dolandırıcılık, evrakta sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçlamalarıyla tutuklanan Lepiev’e BDDK tarafından Mayıs 2023’te SLM Yatırım Bankası AŞ adı altında banka kurmasına izin verildi.

Özgür'ün yazısı şöyle

“Geçen hafta Antalya, İzmir ve İstanbul’da düzenlenen operasyonda 9 kişi için gözaltına alındı. Mahkeme 4 ismi tutuklarken, 5’i hakkında adli kontrol kararı aldı. Operasyonun merkezinde iki önemli isim bulunuyor. Serik’teki otel zincirleriyle ünlü Armas Grubu’nun sahibi Halil Doğan ve yine aynı bölgede otel zinciri olan Prince otellerinin başkanı Çeçen asıllı İsmail Lepiev. Lepiev tutuklandı ama Doğan’ın firari olarak arandığı belirtiliyor.

Haklarındaki suçlamalar ise kara para, nitelikli dolandırıcılık, evrakta sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak.

Operasyonu başlatan olay ise Rusya Federasyonu ve Slovak Cumhuriyeti vatandaşı olan, birçok ülkede ticari yatırımlar yapan bir iş insanından Türkiye’ye yatırım yapma vaadi ile yaklaşık 197 milyon euro aldıkları, sahte belgelerle usulsüz ticari işlemler ve tapu devirleri yaptıkları ileri sürülüyor. Ayrıca suç örgütünün kara parayı kripto varlıklar üzerinden akladığı iddia ediliyor.

Yani suçlamalar ağır. Ama son aylarda yapılan operasyonlarda ortaya çıkan bir skandal burada da görüldü. Yaklaşık 45 milyar liralık bir kara para trafiğini yönetmekten tutuklanan Erkan Kork’un, Payfix ödeme sistemini kurmasına göz yumulmuş, bu yetmemiş, sıkı kurallara tabi bankacılık alanında Bankpozitif’i, medyada ise Flash TV’yi almasına izin verilmişti. Kork tutuklandıktan sonra tüm şirketlerine TMSF el koydu.

Aynı skandal bu sefer Antalya merkezli kara para operasyonunda ortaya çıktı. Suç örgütü lideri olma suçlamasıyla tutuklanan Çeçen asıllı otelci İsmail Lepiev’e, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) 4 Mayıs 2023’te SLM Yatırım Bankası AŞ. adıyla bankacılık izni verdiği anlaşıldı. Bankanın sermayesi 1 milyar lira olarak beyan edildi.”