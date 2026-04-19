BDDK'den 'kredi kartı limitleri' açıklaması: İddialara yanıt geldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), kredi kartı limitlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin düzenlemesinin askıya alındığı iddia edildi.

BDDK, söz konusu iddiaya ilişkin yazılık açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 29.01.2026 tarihli ve 11367 sayılı Kararı kapsamında, kredi kartı limitlerine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde; bankalar ve ilgili kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde yürütülen teknik ve idari çalışmalar devam etmektedir" denildi.

Açıklamada, "Mevcut durum itibarıyla, söz konusu düzenlemelere ilişkin alınmış yeni bir karar bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

19 Nisan 2026 tarihli Basın Duyurusu

NE OLMUŞTU?

Yeni uygulamanın hayata geçirilmeyeceği, böylece bankaların mevcut limit uygulamasını sürdüreceği ve kart sahiplerinin limitlerinde şimdilik değişiklik olmayacağı iddia edilmişti.

BDDK, kredi kartı borçlarının yapılandırılması ve limitlerin yeniden düzenlenmesine yönelik yeni kararları açıklamıştı.

BDDK'nin aldığı karara göre, dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartları azami 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılacaktı.

Tüketicilerin tüm bankalardaki kredi kartlarının toplam 400 bin TL üstündeki limitleri yüzde 50 ile 80 arasında değişen oranlarda azaltılacaktı.

Kart limiti düşürülürken bankalar, son 12 aydaki en yüksek kullanım oranını dikkate alınacaktı.

Bankalar kredi kartı limitlerini 1 Ocak 2027'ye kadar tüketicinin aylık ve yıllık geliriyle uyumlu hale getirecekti.