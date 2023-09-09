BDDK'den yönetmelik değişikliği

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca yapılan yönetmelik değişikliği ile bağış ve yardımlara ilişkin düzenlemeye gidildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılabilecek Bağış ve Yardımlara İlişkin Yönetmelikte değişiklik kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımladığı değişiklikte bağış ve yardımlara yönelik yönetmelik düzenlendi.

Buna göre; Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılabilecek Bağış ve Yardımlara İlişkin Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yapacakları yardımlar" ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına ve Türkiye Kızılay Derneğine yapacakları bağış ve yardımlar" ibaresi eklendiği bildirildi.