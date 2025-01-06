BDDK'den yurttaşlara 'dolandırıcılık' uyarısı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), vatandaşlara dolandırıcılık girişimlerine karşı ihtiyatlı davranmaları ve herhangi bir dolandırıcılık olayına maruz kalmamaları için uyarıda bulundu.

BDDK'den yapılan açıklamada, son günlerde kendilerini BDDK yöneticileri veya personelin adı kullanılarak yapılan telefon aramalarıyla muhtelif taleplerde bulunulduğu yönünde bilgi alındığı bildirildi.

Konuya ilişkin olarak gerekli yasal yollara başvurulduğu vurgulanan açıklamada, "Kuruluşların ve vatandaşların söz konusu dolandırıcılık girişimlerine karşı ihtiyatlı davranmaları ve herhangi bir dolandırıcılık olayına maruz kalınmaması açısından teyit edilmemiş aramalara itibar edilmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.