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BDDK duyurdu: Elektrikli taşıt kredilerinde yeni düzenleme

BDDK, elektrikli araç kredilerinde düzenlemeye gitti. Fatura değeri 2,5 milyon liranın altında olan taşıt kredilerinde vade sınırını 48 ay olarak belirledi.

Ekonomi
  • 12.03.2025 10:55
  • Giriş: 12.03.2025 10:55
  • Güncelleme: 12.03.2025 11:10
Kaynak: Haber Merkezi
BDDK duyurdu: Elektrikli taşıt kredilerinde yeni düzenleme
Fotoğraf: Depophotos

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Türkiye'de üretilen elektrik motorlu taşıt alımına ilişkin kredi tutarlarında değişikliğe gitti.

Karara göre vade sınırı, nihai fatura değeri 2,5 milyon lira ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 48 ay olarak belirlendi.

Kredi tutarının taşıtın değerine oranı nihai fatura değeri 2,5 milyon lira ve altında olan taşıtlar için yüzde 70'i aşamayacak.

2 milyon lira ile 5 milyon liranın üzerinde olmayan taşıt kredilerinde vade sınırı 36 ay, 5 milyon ile 6,5 milyon liranın üzerinde olmayan kredilerde ise 24 ay olarak belirlendi.

6,5 milyon lira ile 7,5 milyon liraya kadar olan kredilerde sınır ise 12 ay oldu.

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