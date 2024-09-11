BDDK kararı Resmi Gazete’de: Bir şirkete faaliyet izni verildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), GSD Varlık Yönetim AŞ'ye faaliyet izni verdi.

BDDK'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan GSD Varlık Yönetim AŞ'ye ilişkin kurul kararı, Bankacılık Kanunu ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmelik uyarınca alındı.

Buna göre; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 04.04.2024 tarihli ve 10891 sayılı Kararı ile kuruluşuna izin verilen GSD Varlık Yönetim A.Ş.'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143 üncü maddesi ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin Işlemler Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi çerçevesinde faaliyet izni verilmesine karar verildi.