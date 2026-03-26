BDDK kararı Resmi Gazete’de: Siemens Finansman’a faaliyet izni

26 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararıyla Siemens Finansman A.Ş.’nin faaliyet izni süreci tamamlandı.

Kurul, daha önce kuruluş izni verilen şirkete bu kez faaliyet izni verilmesini kararlaştırdı.

Kararda, Siemens Finansman A.Ş.’ye daha önce 8 Mayıs 2025 tarihli ve 11212 sayılı Kurul kararıyla kuruluş izni verildiği hatırlatıldı. Yapılan incelemelerin ardından şirketin faaliyet izni almasına karar verildiği belirtildi.

FİNANSAL HİZMET ALANINDA FAALİYET GÖSTERECEK

Söz konusu izin kapsamında Siemens Finansman A.Ş., 6361 sayılı kanun çerçevesinde finansal kiralama, faktoring ve finansman faaliyetlerinde bulunabilecek.