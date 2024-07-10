BDDK kararları Resmi Gazete'de: Bir faaliyet izni bir izin iptali

BDDK, bir şirkete faaliyet izni verirken bir şirketin faaliyet iznini iptal etti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bir şirkete faaliyet izni verdi, bir şirketin faaliyet iznini iptal etti.

BDDK'nin, söz konusu kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kurul, Pratik Finansman AŞ'ye faaliyet izni verirken, Tuna Faktoring AŞ'nin faaliyet iznini, şirket kurucularında aranan şartları hissedarların tamamına yakınının kaybetmeleri nedeniyle iptal etti.