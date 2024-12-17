BDDK kararları Resmi Gazete'de: Yeni banka kuruldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

AGS Altın Gezegen Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet iznini iptal eden ve Katılımevim Katılım Bankası A.Ş. ismiyle yeni bir katılım bankası kurulmasına izin veren BDDK kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kurul kararına göre, kurucularda aranan şartları kaybettiği anlaşılan Saad Al-Janabi'nin kurucu ortağı olduğu AGS Altın Gezegen Varlık Yönetim A.Ş.'nin faaliyet izni iptal edildi.

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Serdar Turhan, Ömer Burkay, Ahmet Özcan ve Selay Turhan İnce tarafından Katılımevim Katılım Bankası A.Ş. adında bir katılım bankası kurulmasına izin verildi.